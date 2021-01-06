عمرو وهبة يعلن إصابته بكرونا

أعلن عمرو وهبة اصابتة بفيروس كورونا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب عمرو وهبة عبر خاصية الاستوري : الحمد لله بعد عدة اصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والاشاعات عملت مسحة جديدة. والنتيجة الحمد لله طلعت ايجابية.

وكان قد روج الفنان عمرو وهبة لفيلمه الجديد "ماكو" ،وظهر فى الصورة ببدلة الغطس مع المخرج محمد هشام الرشيدى وهم على البحر يتناقشوا.

وكتب على الصورة قائلا:" قبل نزول البحر لتصوير فيلم ماكو وانا بتناقش مع مخرج الفيلم وهو بيحاول بيقنعنى انزل وان الموضوع بسيط وانا بسأله عن امكانيه الاعتذار عن الفيلم ودفع الشرط الجزائى".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.