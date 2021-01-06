ربنا يبارك وتنتهي كورونا.. نجيب ساويرس يهنئ متابعيه بعيد الميلاد المجيد

هنّأ رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه بعيد الميلاد المجيد.

وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن شاء الله عيد ميلاد مبارك يبتدي السنة بشفاء كل المرضى ونهاية الكورونا ورجوع كل واحد اتأثر شغله وربنا يعفو عن خطايانا و يسامحنا و يبارك السنة دى .. عيد ميلاد مجيد.

وكان قد نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، صحة التغريدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق "تويتر"، والتي تزعم أنه كتب: "أنا داخل 2021 بما يعادل 6 مليار جنيه.. أنتم داخلين بإيه"؛ الأمر الذى دفع ساويرس للرد سريعا لتوضيح صحة تلك التغريدة من عدمها.

وكتب المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "تأليف وتزوير.. fake account"، وجاء ذلك ردًا على سؤال حساب باسم "محمد السيد"، الذى أعاد نشر التغريدة المفبركة، سائلًا ساويرس، "عمو نجيب ده صحيح ولا تأليف المصريين".

وفي سياق آخر، أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بأعمال التطوير التي شهدها ميدان التحرير لنقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ذهلت أمس عند مرورى فى ميدان التحرير.. كأنى فى ميدان الكونكورد في باريس.. تحية واجبة لمن فكر ومن نفذ فردا فردا وخاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة".