مشاهدة فيلم جدار الصوت على الإنترنت.. مجانا لفترة محدودة

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الفيلم تشارك قنوات ART في إنتاجه يقوم ببطولته كل من بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين، سحر منقاره.
تدور أحداث الفيلم حول "مروان"، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، يتوجه إلى الجنوب في 2006 عند شن الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان بحثًا عن والده، يجد نفسه محاصرًا مع 4 من أبناء بلدته في منزل أحدهم.تتوالى الأحداث وتستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى ولكن سرعان ما تأخذ الأمور منحة غير متوقعة.
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