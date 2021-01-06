تعيين صفاء مراد مديرا فنيا لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

قرر الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة تعيين صفاء مراد مديرا فنيا لدورة 2021.

وأعنلت الإدارة مؤخرا، بدء استقبال أفلام الدورة الـ22، والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2021.

وبحسب بيان، الأحد، يستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتى 31 يناير الجاري، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.