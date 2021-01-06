نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصيف زيتون يبدأ العام بتصدّر "إنتِ وأنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن أحيى النجم ناصيف زيتون حفل رأس السنة مع جمهوره في دبي، وبعد أن احتلّت "كذبة ورا كذبة" الرقم 4 الأكثر تداولاً على يوتيوب في العالم وتصدّرت قاعدة ال 3/3 (1 مليون، 1 يوم، 1 تريندينغ) والتي أطلقها في نهاية سنة 2020، يبدأ النجم الأكثر إستماعاً لسنة ال 2020 على أنغامي بعد فيروز، السنة الجديدة بإطلاق أغنية أخرى من ألبومه الثالث تحت عنوان "إنتِ وأنا" على يوتيوب وجميع المتاجر الرقميّة.

وانطلاقة العام عنوانها الصدارة أيضاً، فالفيديو على يوتيوب هو الأكثر تداولاً حتّى الآن بأقل من 24 ساعة محتلّاً الرقم 1 على قائمة التريندينغ، كما قارب الفيديو المليون الأوّل بعدد المشاهدات. أمّا على أنغامي فينافس ناصيف نفسه على قوائم أفضل الأغاني اللبنانية والعربية باحتلال "كذبة ورا كذبة" الرقم 1 و"إنتِ وأنا" الرقم 2.

فأطلقت أنغامي مسابقة رسميّة حصريّاً على التطبيق بعد إصدار أغنية "إنتِ وأنا" حمّست بها فانز ناصيف: "هل أنت المعجب رقم 1 ب ناصيف زيتون على أنغامي؟ أمامك الآن فرصة الفوز بفيديو خاص بك من ناصيف وذلك بتسجيل أعلى عدد إستماع للأغنية على التطبيق، مدّة المسابقة 6 أيام."

أغنية "إنتِ وأنا" رومانسية بامتياز وهي من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صبّاغ.