نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد سليمان على انتشار تريند "ده هاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمد سليمان، على انتشار تريند "ده هاني"، على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار فيديو لأروي جودة وإياد نصار من مسلسل "هذا المساء" مما أثار الجدل بين الجمهور.

وقال "سليمان" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إنه تعجب كثيرًا من انتشار هذا التريند في هذا التوقيت على الرغم من أن المسلسل عرض منذ 3 سنوات.

وأعرب عن سعادته بانتشار هذا التريند في هذا التوقيت، موضحًا أن تفسيره لظهوره بهذه الفترة هو مشاهدة المسلسل بشكل جيد خارج الموسم الرمضاني.

وكان محمد سليمان قد نشر صورة تجمعه بالفنانة أروي جودة من إحدى المشاهد بالمسلسل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: ياتري المسلسل اول مرة يتذاع ولا اول مرة يتشاف؟ ويا تري احنا بنتفرج علي الافلام والمسلسلات العربي والامريكاني ومن كل بلاد العالم علشان نقلد اللي بنشوفة ولا علشان نفهم الحياة ونشوف الامور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا وتساعدنا علي اختيار الافضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ؟؟؟ لازم يكون عندنا وعي واحنا بنتفرج علي الافلام والدراما علشان التقليد الاعمي بدون تفكير هو كارثة محققة.

يشار أن مسلسل "هذا المساء" تصدر التريند، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو لأروى جودة والفنان إياد نصار من المسلسل آثار جدل الجمهور وذلك عقب عرضه بثلاث سنوات.

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كوميكات سخرية لمشهد أروى جودة مع صديقها هاني وإياد نصار داخل منزلها في مسلسل "هذا المساء".

مسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، وأروي جودة، محمد فراج، دينا، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، حنان مطاوع، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.