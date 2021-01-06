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عمرو دياب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه بالعيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "دياب" قائلا: "كل عام والاخوة الاقباط بخير، عيد ميلاد مجيد".

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرا أغنيته "محسود"، وهو من كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وهنأ عدد كبير من نجوم الفن الأقباط بعيد ميلاد المجيد، وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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