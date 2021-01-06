نشر الفنان شريف رمزي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهر شريف رمزي بصورة نادرة من طفولته.
وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
كان الفنان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال شريف رمزى "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".
وأعلنت بعدها شقيقته المنتجة شهد رمزى، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وكتبت شهد "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف رمزي يشارك جمهوره بصورة نادرة من طفولته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.