شريف رمزي يشارك جمهوره بصورة نادرة من طفولته

نشر الفنان شريف رمزي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر شريف رمزي بصورة نادرة من طفولته.

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

كان الفنان شريف رمزى أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال شريف رمزى "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".

وأعلنت بعدها شقيقته المنتجة شهد رمزى، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت شهد "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".