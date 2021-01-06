انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورة لأحدث ظهور للفنانة نيللي مع إيمان جمجوم، ابنة شقيقتها الراحلة فيروز، يبدو أنها من احتفالها بعيد ميلادها.
وقالت الفنانة الكبيرة نيللي، إنها تدعو لصديقتها الفنانة يسرا بالشفاء من فيروس كورونا.
وأضافت الفنانة الكبيرة نيللي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «كورونا لم تمنعني من الخروج أنا بخرج من حين لآخر».
وتابع الفنانة الكبيرة نيللي «معنديش أصدقاء كتير من الوسط الفنى بس كلهم حبايبي»، متابعة «أعز أصدقائي الفنانة إلهام شاهين وليلى علوى، ويسرا اللي كل يوم بدعيلها تخف يا رب».
وطالبت الفنانة الكبيرة نيللي «المفروض الشخص دايما يشوف ويبص للحاجة الحلوة اللي في حياته.. ودايما الحاجه البسيطة هي اللي بتسعد الإنسان.. وبقول لكل اللى بيشاهدنا كل سنة وأنتم طيبين».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيللي تنشر صورة مع ابنة شقيقتها الراحلة فيروز.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.