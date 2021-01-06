نيللي تنشر صورة مع ابنة شقيقتها الراحلة فيروز.. شاهد

انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورة لأحدث ظهور للفنانة نيللي مع إيمان جمجوم، ابنة شقيقتها الراحلة فيروز، يبدو أنها من احتفالها بعيد ميلادها.



وقالت الفنانة الكبيرة نيللي، إنها تدعو لصديقتها الفنانة يسرا بالشفاء من فيروس كورونا.