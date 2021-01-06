News of the world لـ توم هانكس يقترب من تحقيق 3 ملايين دولار

اقترب إيرادات فيلم توم هانكس News of the World، الذى يعرض حاليًا من 3 مليون دولار أمريكى، وهو الفيلم الذي أثيرت بسببه العديد من التساؤلات مؤخرا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات مع ظل استمرار كورونا.
وتم عقد صفقة مع شبكة Netflix لطرح الفيلم عليها، في محاولة لتفادي الخسائر.
وأوضح "توم" موقفه من مستقبل تلك المنصات والانتقال إليها بدلا من السينمات، مشددا على أنه ليس هناك بديل عن الذهاب إلى السينما، قائلا: "إن تحضر برفقة 12 ألف شخصا آخرين لمشاهدة فيلم كهذا، صنع أساسا لصالة سينما، سيبدو مذهلا على شاشة كبيرة وسماعات جيدة".
الفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس الذي يعمل حاليا على عمل جديد، ويظهر خلاله بشكل مختلف تماما، وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين.
وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.
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