نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: هنّأ رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه بعيد الميلاد المجيد. نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها برفقة الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". أعلن عمرو وهبة اصابتة بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . هنأ النائب احمد ابو هشيمة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على انستجرام، بعيد الميلاد المجيد. نشرت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. عمرو وهبة يعلن إصابته بكورونا.. ميريهان حسين لـ هيدي كرم: هاتي الـ450 جنيه اللي عليكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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