قالوا لـ دوت الخليج| محمد سليمان الشهير بـ"ده هاني" يكشف عن أعماله الجديدة.. وراجح داود: لست مختفيا عن الساحة

كشف الفنان محمد سليمان، في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، عن انتهائه من تصوير مشاهد فيلم «ساحر النساء»، مشيرا إلى أنه ينتظر بداية عرضه في السينمات خلال إجازة نصف العام.
وأضاف سليمان، أن فيلم «ساحر النساء» يتحدث عن الروحانيات، ونوعيته جديدة على السينما المصرية، مشيرا إلى أن أجدد أعماله الدرامية هو مسلسل «خيط حرير» للفنانة مي عز الدين، وأنه لم يتعاقد على اي أعمال أخرى.
فيلم «ساحر النساء» تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من أفلام البطولة الجماعية، وهو بطولة: محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، مها أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، محمد الصاوي، حلمي فودة، نيجار محمد، محمد عبدالجواد، محمود ترك، منا عادل، نهى جابر، رضا مندور، إحسان الترك، سعيد العمروسي، إيمي إسلام، أيمن كشك، سعيد الضيف، حسن عبدالفتاح، أحمد عبد الحميد، تأليف: أحمد عياد الرشيدي، محمد مكى، إخراج: أحمد عياد الرشيدي.
يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، اجتاحت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، إذ تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «دا هاني».
وفي هذا السياق، قال محمد سليمان، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن التعليقات الكوميدية المثارة على السوشيال ميديا مضحكة، لكن هناك شيئا أعمق، وهو أننا نتعرض لثقافات مختلفة من خلال الدراما، لذلك يجب أن يكون لدينا درجة عالية من الوعي في التمييز بين هذه الثقافات، معلقًا: «فيه ناس كتير سألتني حول موافقتي بأن يكون للزوجة صديق بمثابة الأخ، على معرفة مسبقة به قبل الزواج»، مؤكدًا أن هذا يختلف من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى.
وأضاف سليمان، أن الأعمال الفنية تتعرض لكل الثقافات، ولابد للمشاهد أن يكون لديه درجة من الوعي وفلترة هذه الثقافات واختيار الأفضل منها وليس التقليد الأعمى، مشيرًا إلى أن الدراما تعرض نماذج موجودة بالفعل في الحياة، وعلى المشاهد أن يتفكر في هذه الثقافات والأفكار.
راجح داود
كشف الموسيقار الكبير راجح داود في تصريحات لـ دوت الخليج عن سبب غياب موسيقاه عن الأعمال المعروضة حاليا سواء على مستوى الدراما أو السينما، وأكد أنه ليس مختفيا عن الساحة، وأوضح انه لايختار الأعمال التى يقدمها، مشيرا إلى أن موسيقاه لاتتناسب مع الأعمال الموجودة حاليا.
وأكد أنه متواجد ويقدم حفلات دائما، ويسوق لها جماهيريا الأماكن التى يعقد فيها الحفلات سواء كانت في الأوبرا أو غيرها، ولفت إلى أنه لايطمح في المستقبل سوى لتقديم أعمال جيدة تنال إعجاب الجمهور.
يعد الموسيقار راجح داود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.
كما حصل الموسيقار الكبير راجح داود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.
هبة الأباصيري
قالت الإعلامية هبة الأباصيري إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري.
وأضافت: "الجمهور أصبح متابعا جيدا للأعمال الفنية ويركز في جميع التفاصيل وأصبح يفضل العمل الجماعي".
راندا البحيري
أعربت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها لما حققه فيلم خان تيولا من نجاح حتى الآن منذ عرضه في ديسمبر الماضى.
وقالت راندا البحيري لصدي البلد إن هذه التجربة تحسب إلى ابطالها الحقيقيين ومنهم نضال الشافعى الذى يستحق هذا النجاح وكذلك الفنانة وفاء عامر.
وأضافت راندا : مشاركتي في العمل كانت مجرد ضيف شرف من خلال بعض الصور التي تم استخدامها بشكل يتناسب مع العمل ويوجه من خلالها رسالة رومانسية.
خان تيولا ينتمى لفئة أفلام الرعب والإثارة، وهو بطولة وفاء عامر، نضال الشافعى، محمود البزاوى، راندا البحيرى، أحمد كمال، تأليف وإخراج وسام المدنى.
تدور أحداث الفيلم حول أحداث مرعبة تقع فى أحد الفنادق فى مرحلة الأربعينيات، الذى يمتلكه محمود البزاوى وزوجته وفاء عامر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ دوت الخليج| محمد سليمان الشهير بـ"ده هاني" يكشف عن أعماله الجديدة.. وراجح داود: لست مختفيا عن الساحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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