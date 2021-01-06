هالة صدقي تهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

حرصت الفنانة الكبيرة هالة صدقي على تهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد عبر "دوت الخليج"، متمنية أن يعم الخير والسلام وتسود المحبة خلال 2021.
كانت هالة صدقى قد نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت هالة صدقى قائلة: "كل سنة والبشرية بخير وسلام وحب وعطاء".
وكانت الفنانة هالة صدقي نعت الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي وافته المنية منذ نحو 4 أيام، وقالت في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج": "ربنا يرحمه واتقدم بالتعازي لمصر والعالم العربي بأكمله".
وأضافت هالة صدقي: " لو عايزين نلخص مرحلة معينة من تاريخ مصر سوف يتم تلخيصها في أفلام وحيد حامد"، مضيفة: "أفلام وحيد حامد أكثر تميزا وكان له رؤية درامية للمستقبل".
وأكملت هالة صدقي: "وحيد حامد يعتبر من أول الجنود محاربي الإرهاب في التسعينيات وكتب الإرهاب والكباب"، مضيفة: "مسلسل الجماعة به تفاصيل كثيرة عن جماعة الإخوان".
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