بعد 3 سنوات.. هاني يعيد مسلسل "هذا المساء" لقائمة التريند

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 3 سنوات.. هاني يعيد مسلسل "هذا المساء" لقائمة التريند في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد سليمان، إن تريند "هاني" أسعده كثيرا وتفاجأ به، خاصة أن الناس عادت لمشاهدة مسلسل "هذا المساء" رغم مرور 3 سنوات على عرضه.
وأضاف محمد سليمان، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية، وأن الدراما هدفها التفكير وتقديم أعمال واقعية افتراضية.
وأوضح أن المسلسل به عدد كبير من المشاهد الواقعية، لافتًا إلى أن فائدة الدراما بأنها تظهر لنا ما يحدث في الواقع، وأن الفيلم المصري يعرض حالات افتراضية للتفكير، ولا نستطيع أن نضع قيود على الدراما.
وأكد أنه سعيد بالتريند، موجها التحية للفنان الأردني إياد ناصر، والفنانة أروى جودة، والمخرج المايسترو تامر محسن.