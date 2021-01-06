نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 3 سنوات.. هاني يعيد مسلسل "هذا المساء" لقائمة التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد سليمان، إن تريند "هاني" أسعده كثيرا وتفاجأ به، خاصة أن الناس عادت لمشاهدة مسلسل "هذا المساء" رغم مرور 3 سنوات على عرضه.

وأضاف محمد سليمان، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية، وأن الدراما هدفها التفكير وتقديم أعمال واقعية افتراضية.

وأوضح أن المسلسل به عدد كبير من المشاهد الواقعية، لافتًا إلى أن فائدة الدراما بأنها تظهر لنا ما يحدث في الواقع، وأن الفيلم المصري يعرض حالات افتراضية للتفكير، ولا نستطيع أن نضع قيود على الدراما.

وأكد أنه سعيد بالتريند، موجها التحية للفنان الأردني إياد ناصر، والفنانة أروى جودة، والمخرج المايسترو تامر محسن.