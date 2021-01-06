نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. حلمي بكر يوجه رسالة للرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الملحن الكبير حلمي بكر، إن بعض الجهلاء، تحت دعوى التجديد، يقدمون أغاني ليس لها علاقة بمهنة الطرب.

وأكد "بكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن ما يسمى بأغاني المهرجانات ليس له علاقة بالغناء أو الطرب ولا الفن، متابعًا: "بعض الأغاني الموجودة حاليًا دعارة الأغاني، وأنا مش هسيبهم".

ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "السيسي معاه خاتم سليمان لأن ربنا راضي عنه، ولا تعطي ظهرك للفن".

