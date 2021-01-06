نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبة يعلن إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو وهبة، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "وهبة" قائلا: "الحمد لله بعد عدة اصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والاشاعات عملت مسحة جديدة. والنتيجة الحمد لله طلعت ايجابية".

يذكر أن عمرو وهبة روج سابقا عن فيلمه "ماكو" حيث كتب قائلا: "قبل نزول البحر لتصوير فيلم ماكو وانا بتناقش مع مخرج الفيلم وهو بيحاول بيقنعنى انزل وان الموضوع بسيط وانا بسأله عن امكانيه الاعتذار عن الفيلم ودفع الشرط الجزائى".