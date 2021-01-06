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عمرو وهبة يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو وهبة، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "وهبة" قائلا: "الحمد لله بعد عدة اصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والاشاعات عملت مسحة جديدة. والنتيجة الحمد لله طلعت ايجابية".

يذكر أن عمرو وهبة روج سابقا عن فيلمه "ماكو" حيث كتب قائلا: "قبل نزول البحر لتصوير فيلم ماكو وانا بتناقش مع مخرج الفيلم وهو بيحاول بيقنعنى انزل وان الموضوع بسيط وانا بسأله عن امكانيه الاعتذار عن الفيلم ودفع الشرط الجزائى".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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