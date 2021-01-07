بعد أغنيته الجديدة.. شاهد رسالة حلمي بكر لـ محمد فؤاد

وعن ما يقال عن لسانه عن الفنان محمد فؤاد بعد أغنيته الجديدة، قال "بكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "عايز تشهر مطرب قول إن حلمي بكر بيهاجمه، زي عدوية إللي قال عليا إني ميكانيكي، ودي بقت بدعة رخيصة"، معلقًا: "جرا إيه هو اسم حلمي بكر بقى لعبة ".

وأكد أن البعض يستخدم اسمه للترويج للأغاني، متابعًا: "محمد فؤاد مطرب من زمن حديث جميل، ومن لم يعش في الزمن فليخرج منه"، لافتًا إلى أنه لم يسمع أغنية محمد فؤاد حتى الآن، وما يقال على لساني ضده غير صحيح، مشيرًا إلى أنه تواصل مع محمد فؤاد وقال له: "لا تنضم إلى الغوغائية".



القاهرة - محمد ابراهيم - قال الملحن الكبير حلمي بكر، إن الحالة المجتمعية الغنائية في منتهى السوء، متابعًا: "لو ده تجديد هقطع كل الشهادات إللي خدتها في حياتي، أنا مش عيل صغير".