مخرج وبطل "ميلوديا المورفين" يكشفان لـ"دوت الخليج الفني" تجربتهم في الفيلم وعرضه بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج المغربي هشام أمل، مخرج فيلم "ميلوديا المورفين"، المعروض في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته الشديدة بعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه يعتبر الفيلم تجربة غريبة على السينما المغربية.

وكشف فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج الفني"، عن تجربته فى الفيلم قائلا "في الأساس كان فيلما قصيرا، الفكرة الأولية لا تتجاوز 8 دقائق، طورنا العمل وجاءت فكرة الحادثة، ليبدأ الفيلم في التشكل والتعقد وأصبحت مدته أكبر، وأضفت له شخصية نوال، وأصبح حوالي 58 دقيقة، وهي مشكلة كبيرة فلم يعد قصيرا ولم يصل لفيلم طويل، ولم يكن مناسبًا على صورته الجديدة للمشاركة في أي مهرجان سينمائي".

وتابع: "قررت إكمال الفيلم ليصبح فيلما طويلا، وبدأت مغامرة جديدة لجمع أموال الإنتاج، وإعادة جمع الفريق، وصورناه على مراحل، لانشغال البطل هشام بهلول بعمل آخر، ثم تعرض لحادث كبير، لم يستطع معه استئناف العمل لفترة طويل، حتى تعافى بشكل نهائي".

فيما قال بطل العمل هشام بهلول أن الفيلم تم تصويره على مراحل، في 2013 كان التصور الأول له كفيلم طويل تم عرضه وشاهده عدد من النقاد وكتبوا عنه موضوعات جيدة، بعدها خرجت فكرة أن يتم تطويره، حتى وصلنا إلى عام 2016 ليخرج بشكل كامل، وفي الفيلم هناك تعليق صوتي لبعض المشاهد، لكن لم تكن بصوتي لأنني كنت تعرضت للحادث، فوضع الصوت شخصا آخر وكان واضحا أنه ليس صوتي لأنه كان يتحدث بلهجة ونطق مراكشية، على عكس طريقتي في الحديث التي ظهرت في مشاهد من بداية الفيلم، حاولت أن أجد حلا وأدخل أجهزة التسجيل إلى المستشفى لكن لأنها كانت عسكرية رفضوا ذلك، بعدها عندما شفيت سجلت أنا مجددا بصوتي، لذا كانت رحلة تنفيذ الفيلم طويلة.

يذكر أن الفيلم يحكي عن إصابة موسيقي شاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث.