سلاف فواخرجي تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جمهورها بعيد الميلاد المجيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت سلاف فواخرجي صورة للعذراء مريم وعلقت قائلة: "كل عام والكل بخير وسلام ومحبة ...#عيد_الميلاد".

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" الذى جسدت فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري. مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي و نضال شافعي و صلاح عبدالله و هيثم نجم، تأليف فوزية .سين، وإخراج حسني صالح. تزوجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، و لديهما ولدين هما حمزة وعلي و قد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء .

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