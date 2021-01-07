مي عمر تتألق فى دور المطربة وتبهر الجمهور بمسلسل "لؤلؤ"

تألقت المطربة مى عمر، عبر مسلسلها "لؤلؤ" المعروض حاليا على شاشة قناة ONE، فى أول بطولة مطلقة وحققت نجاحا ملحوظا ، فى أداء شخصية " المطربة " وتحدت نفسها فى لعب دور المطربة وهو الدور الرئيسي ومحور العمل .



وأعربت مى عمر عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل " لؤلؤ " وقالت انها بذلت مجهودا كبيرا ، وعاشت كافة التفاصيل الخاصة بالمطربة وطريقة ادائها ووقوفها على خشبة المسرح والاستماع الى اللحن اكثر من مرة والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالغناء.



وأضافت ان أجواء التصوير سادتها روح الفريق والمحبة والتعاون بين كافة الممثلين والمخرج وباقى فريق العمل.



وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.