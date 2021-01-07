فيروز تقلق الجمهور بعد شائعات إصابتها بفيروس كورونا ورد رسمي يكشف الحقيقة

السيدة فيروز أقلقت الجمهور مجدداً على حالتها الصحية، وهذه المرة بعد تداول شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة الموسيقار إلياس رحباني بسبب إصابته بالفيروس.

حقيقة إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا

وسادت حالة من القلق بين جمهور فيروز بعد تداول شائعات حول تواجدها في العزل الصحي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتداول أيضاً رسائل ونصوص منسوبة إلى الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان وابنتها ريما رحباني، تفيد بظهور أعراض خفيفة عليها، وتواجدها في العزل المنزلي بعد إصابتها بالفيروس.

رد رسمي على شائعات إصابة فيروز بكورونا

وحسمت وكالة الأنباء اللبنانية الجدل حول إصابة فيروز بفيروس كورونا، ونفت في بيان رسمي صحة البيانات المنسوبة إليها حول تأكيد إصابة فيروز بفيروس كورونا، وكذلك نفت تصريحات وزير الصحة وريما رحباني حول الحالة الصحية لفيروز، وذكرت إنها لم تتطرق لهذا الأمر من الأساس، ورغم النفي الرسمي لصحة خبر إصابة فيروز بكورونا، إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من القلق بسبب عدم رد ريما رحباني على الشائعات حتى الآن.

وجاءت شائعات إصابة فيروز والقلق على حالتها الصحية بعد وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني عن عمر يناهز 83 عام، بعد إصابته بفيروس كورونا، ولم تعلق ريما رحباني على هذه الشائعات، واكتفت بنعي عمها على حساباتها بموقع التواصل ونشر مقاطع من أعماله وفيديوهات له، وهو أيضاً ما اعتبره جمهور فيروز دليلاً على عدم إصابة فيروز لعدم تطرق ريما رحباني لهذه الأخبار.

فيروز تقلق الجمهور على حالتها الصحية

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتعرض بها السيدة فيروز، 84 عاما، لشائعات تدهور حالتها الصحية، وكذلك شائعات وفاتها، وعبرت ابنتها ريما عن انزعاجها من تكرار هذه الشائعات وتحرص على نفيها باستمرار، وطمأنة الجمهور على حالة والدتها الصحية، وشهد العام الماضي حدثاً بارزاً لجمهور فيروز، بظهورها الخاطف في منزلها في مقابلة لها مع الرئيس الفرنسي، ويعتبر ذلك أول ظهور لها منذ فترة غياب، وطمأن الجمهور عليها بسبب ظهورها النادر وكذلك بسبب حالتها المعنوية المرتفعة التي بدت في الصور.