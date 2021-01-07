اتهمه بخطف أغانيه لصالح الهضبة.. أزمة بين رامي صبري وعزيز الشافعي بسبب عمرو دياب

رامي صبري فاجأ الجمهور اليوم بالهجوم على الملحن عزيز الشافعي، واتهمه بخطف الأغنية الثانية له لصالح عمرو دياب، وأعلن عدم تعاونه معه مرة أخرى لهذا السبب.

رامي صبري يهاجم عزيز الشافعي بسبب عمرو دياب

وأعلن المطرب رامي صبري عن عدم تعاونه مرة أخرى مع الملحن عزيز الشافعي، بعدما اتهمه بخطف أغانيه لصالح الفنان عمرو دياب، وقال في تدوينة له إن الشافعي أعطى الهضبة الأغنية الثانية له وذلك أثناء عمله عليها، وأضاف:"ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكراً كدة للي سابنا وأغنية زي ما انتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

رامي صبري يكشف خطف عمرو دياب الأغنية الثانية منه

وكانت الأزمة بدأت في ألبوم عمرو دياب قبل الأخير "سهران"، بعد طرح نسخة من أغنيته "زي ما انتي" بصوت رامي صبري، وقال إن الأغنية كانت له قبل أن يعطيها عزيز الشافعي لعمرو دياب بدون علمه، وتكرر الأمر مرة أخرى في أغنية "شكراً" التي طرحها عمرو دياب في ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، ودافع عزيز الشافعي عن نفسه وقال أن الأغنية الأولى كانت لعمرو دياب في الأساس.

عزيز الشافعي يرد على رامي صبري

وقال في تدوينة له على فيسبوك:" مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز، ورغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة)، أحب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا..".

وتدخل الشاعر تامر حسين، مؤلف الأغنية، في الأزمة، ودافع عن عمرو دياب وعزيز الشافعي وقال:" ردا على شكراً والمُهاترات اللى بسمعها، أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً أسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ ايه الغرض؟ ثانياً توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا بالتفاعل وإقبال الناس عليها، والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده؟ مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات..".