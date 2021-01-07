"عيب"..تعليق ساخر من تامر حسين على أزمة رامي صبري وعزيز الشافعي

وكتب "حسين" قائلا: "أولًا ليه بنجيب وبنقحم دايمًا اسم ( عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض ؟، ثانيًا... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده.. مكنش فى أول يوم مثلًا؟ ده لو فعلًا الكلام على حق.

وتابع: "ثالثًا... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنه، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات، يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الإستغلال ) للمطرب، طالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل وارد جدًا تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق.

وأضاف:" مطرب عن مُطرب ف سُرعة إتخاذ القرار أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيًا ومعنويًا دى شهادة حق، ومش شايف تمامًا اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن.. عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم، ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها واحنا (أصحاب الحق )وربنا يهدى، وأخيرًا ياما ناس سمعت اغانى من سنه وسنتين ومكنش ليهم، نصيب فيها ماعملهوش اللى بيتعمل ده لما الأغنية تنجح بالعكس فرحوا.

وأختمم:" واتمنوا انها ياريت لو كت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة وده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش، كلام يتقال تانى مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمه، هى شُهرة ل الأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دى من الشهرة.