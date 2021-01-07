تكريم نصير شمة واختياره من الشخصيات العالمية الأكثر تأثيرا

حصد الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة تكريما جديدا يضاف لتكريماته العديدة وتم اختياره من قبل المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي، كواحد من الشخصيات العالمية الاكثر تأثيرا في عام 2020.
تمنح المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي فنان اليونسكو للسلام الموسيقار الكبير ( نصير شمّة ) جائزة "شخصية العام" الدولية الأكثر تأثيرًا في العالم لسنة 2020، تقديرًا لجهوده الثقافية والفنية والإنسانية المتفانية.
وتنوه بجهوده وأياديه البيضاء السباقة في فعل الخير، وتثمن له دوره الحيويّ المهم وإهتمامه بالقضايا الإنسانية، والسلام العالمي، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودعم ومساندة اللاجئين والنازحين، ونشر سبل العدالة والديمقراطية.
بالإضافة إلى جهوده المستمرة التي لا تنضب من أجل تعزيز ونشر السلام من خلال عروضه الموسيقيّة.
وتمنوا أن يكون هذا التكريم حافزًا ودافعًا إضافيًا لبذل المزيد من الجهد والعمل، خصوصًا في الظرف الصعب الذي يمرّ به العالم.
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