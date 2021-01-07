بعد السخرية من اقتحام الكونجرس الأمريكي.. 6 معلومات لا تعرفها عن فيلم الناظر

حالة من السخرية الشديدة شهدتها السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس الأمريكي، إذ استعان بعض رواد السوشيال ميديا ببعض لقطات من فيلم "الناظر" الذي قام ببطولته الفنان علاء ولى الدين، وعُرض عام 2000.
نرصد في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن فيلم "الناظر".
فيلم الناظر بطولة كل من علاء ولى الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد وهشام سليم وحسن حسنى وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وتأليف وإخراج عمرو عرفة.
يعد الفيلم هو أول ظهور لشخصية "اللمبي" المشهورة التي أداها محمد سعد، قبل عامين من أداءها في الفيلم الشهير "اللمبى".
"الناظر" فيلم من إنتاج عام 2000، كان اسم الفيلم في البداية الناظر صلاح الدين لكن تم تعديل الاسم لأسباب رقابية، ولعل السبب هو أن العنوان مأخوذ من فيلم تاريخي اسمه الناصر صلاح الدين، وإن كان الفيلم يظهر فى بعض المصادر باسمه الأصلى.
جسد علاء ولى الدين 6 شخصيات فى الفيلم وهم فى بداية الفيلم الناظر فى عصر الفراعنة والناظر فى عصر المماليك والناظر فى عصر سعد زغلول أما فى الفيلم نفسه صلاح الابن وعاشور الأب وجواهر الأم.
تدور أحداث الفيلم حول عاشور صلاح الدين "علاء ولى الدين" ناظر مدارس عاشور الذى أنجب ولد يدعى صلاح "علاء ولي الدين" وهو ابن جواهر المرأة التى يجسدها علاء ولى الدين وقد تسبب موت عاشور فى انهيار مدرسته فاضطر صلاح لأن يمسك المدرسة بدلا من أبيه ويتورط فى علاقات كوميدية مع شخصيتى عاطف "أحمد حلمى" و اللمبى "محمد سعد" وقام صلاح بالزواج من وفاء معلمة الموسيقى "بسمة أحمد" لينجب طفلا آخر.
الفيلم هو العمل قبل الأخير لعلاء ولى الدين سينمائيا، حيث قدم بعدها فيلم "ابن عز" ولم يلقَ نفس نجاح الناظر، وتوفى إبان تصوير فيلم "عربى تعريفه"، حيث كان يشاركه البطولة حنان ترك وشريف منير وخيرية أحمد وتأليف حازم الحديدى .
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