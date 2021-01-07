بسبب سؤاله عن المؤخرة.. أروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

دافعت الإعلامية أروى عن الفنانة رانيا يوسف، بعد الانتقادات التي تلقتها الأخيرة بسبب تصريحاتها في برنامج "مع الفارس"، المذاع عبر القناة العراقية "الرشيد"، ويقدمها الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدثت رانيا عن ملابسها المثيرة، وارتداء الحجاب، وكذلك ردت على سؤال المذيع حول مؤخرتها.
وعلقت أروى، على حلقة رانيا يوسف، فى تصريحات صحفية، قائلة "الموضوع اللي مضايقني قصة المذيع اللي سأل رانيا يوسف عن (المؤخرة)، الإعلامي أنا ما أعرفه الصراحة ويمكن تقصير مني، لكن لوين راح الإعلام لما يجلس رجل ويسأل أنثى على مؤخرتها".
وتابعت أروى "يمكن أنا لو مكانها كنت ضربته مثلًا أو تركت الاستديو ومشيت أو سبّيته بس هي أحبت تبين أنها قوية فاستمرت بالموضوع".
واستكملت أروى "أنا لو مكانه وأي حد في الإعلام مكانه، كنت قلت لها ملابسك (مثيرة) لكن مش لازم أستعمل تلك الكلمة، طيب يا جماعة هذه اللقاءات يشوفوها ناس عمرها 13 سنة إلى 80 سنة وأكبر".
وأضافت أروى "ليش الألفاظ وليه تسمح لنفسك قدامك سيدة وتقولها كده والله عيب، هذه مو شطارة قلة أدب، هذه ضيفة وفي بيتك وبتهينها وتطاولت عليها، ووين الرقابة والشركة المنتجة والقناة اللي تراقب المحتوى، والله عيب".
ودافعت أروى عن رانيا يوسف، قائلة "أنا قابلتها هي إنسانة لذيذة ومحترمة مع العالم، اسألها بشكل ما يجرح ضيفك وما يبيّن تطاولك على ضيفك، يا جماعة اتقوا الله في الإعلام".
واختتمت أروى "الإعلام مو سبّاب، ولما يجي ضيف عندي وخايفين من الحوار بقولهم: انتبه من إجابتك وفرملها، أنا ما تخاف من سؤالي.. ما أعتب على رانيا لأنها فنانة وجريئة وعادي كممثلة وبالنسبة ليها الكلمة عادية والحوار عادي بس الإعلامي هو الغلطان، وهي كان للأسف المفروض فرملت لكن هي علقت باعتبار أن الموضوع مش هاممها حتى تطورت الأمور وصارت تريند".
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