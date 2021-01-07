ألبوم الذكريات.. نادية الجندي تستعيد ذكريات الماضي بصور في شبابها

استعرضت الفنانة نادية الجندى جمالها من مرحلة المراهقة بعدة صور من ألبوم الذكريات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نادية الجندي علي الصور قائلة "♥️نادية_الجندي من #البوم_الذكريات ????" وانهالت التعليقات من قبل المتابعين متغزلون فى جمالها الجذاب والمختلف.

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.