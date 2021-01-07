سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يغني لـ منى فاروق

شاركت الفنانة الشابة منى فاروق متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مني فاروق بصحبة المطرب عمر كمال موجها رسالة لها وهو يغني أغنيته: "سكر محلى محطوط علي كريمة"، وعلقت منى قائلة: "مع عمر كمال ترند مصر، حبيبي سنه سعيده عليك وان شاء الله على طول فى نجاح والى جاى كله يكسر مصر واحلى مفاجات قريب ????خليها علي الله ????????دعواتكم????????".

كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها في مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وشاركت أيضا في مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.