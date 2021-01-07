جنات تحتفل بعيد ميلادها بصحبة زوجها: اليوم زاد عمري سنة

احتفلت الفنانة المغربية جنات بعيد ميلادها مع زوجها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو جديدا بصحبة زوجها.

وعلقت جنات علي مقطع الفيديو قائلة: " اليوم زاد عمري سنه ❤️"وقد نال ذلك اعجاب متابعيها.

احتفلت امس الأربعاء 6 يناير، النجمة جنات بعيد ميلادها الـ 35، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة واد زم المغربية عام 1986، وهى إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا قويا وجذابا فهى موهبة جيدة أشاد بها الجميع.

تزوجت الفنانة جنات مؤخرا من المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وأنجبت منه طفلتين أطلقت على الأولى اسم «جنات»، والثانية «جوليا» وقالت جنات عن اختيار اسم المولودة الأولى: «اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها».

نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.

ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا.

كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.