ناصيف زيتون يفتتح عام 2021 بأغنيته الجديدة "أنت وأنا".. بالفيديو

ناصيف زيتون افتتح أعماله في عام 2021 بطرح فيديو أغنيته الجديدة "انت وأنا" على يوتيوب، وتصدرت أغنيته الموقع، ولاقت تفاعل واهتمام كبير من الجمهور في اللحظات الأولى من طرحها.

ناصيف زيتون يطرح أغنيته الجديدة "انت وأنا"

وطرح المطرب السوري ناصيف زيتون فيديو أغنيته الجديدة "انت وأنا" على يوتيوب، والتي افتتح بها أعماله الغنائية في عام 2021، وعلق على الفيديو قائلاً:" صار فيكم تشاهدوا ليريك فيديو أغنيتي الجديدة إنتِ وأنا على يوتيوب"، وهي من كلمات عادل رافول وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور بعد لحظات قليلة من طرحها.

ناصيف زيتون يحتفل بـ2021 بأغنيته الجديدة

وتجاوزت أغنية ناصيف زيتون الجديدة "انت وأنا" المليون الأول على يوتيوب في اليوم الأول من طرحها، وجاءت في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب، بالإضافة إلى تصدره مواقع التواصل وجوجل بسبب الأغنية الجديدة، والتي جاءت بعد فترة قليلة من طرحه أغنية "كذبة ورا كذبة" والتي طرحها في ختام عام 2020 في شهر ديسمبر الماضي، وحققت ما يقارب 4 مليون مشاهدة في أسبوع من طرحها.

ناصيف زيتون يحتفل برأس السنة في دبي

وشهدت الفترة الأخيرة حالة نشاط فني للمطرب ناصيف زيتون، حيث افتتح العام الجديد بحفل في مركز دبي التجاري، بحفل رأس السنة، ونشر عدة مقاطع من الحفل على حسابه بانستقرام، واحتفل مع جمهوره ببداية العام الجديد قبل طرح أغنيته "انت وأنا"، وذلك بعد النجاحات التي حققها زيتون في العام الماضي، وأبرزها احتلاله المرتبة الثانية كأكثر المطربين استماعاً على تطبيق أنغامي بعد السيدة فيروز في منطقة المشرق العربي.

وعلى الجانب الآخر، نشر ناصيف زيتون فيديو للفنان جورج وسوف من أحدث لقاءاته الإعلامية والذي أشاد بصوته ونصحه بالتنوع في الأعمال الغنائية، وعلق ناصيف زيتون على الفيديو قائلاً:" كل عمري بشوف حالي في وبرفع راسي لأنو فنان عظيم وحالة فريدة بالفن لا تتكرر و بعتبرو قدوة بالفن و بالنجاح وسلطان سلاطين الطرب.. شكراً من قلبي لأنك بس ذكرتني و حكيت ونصحت".