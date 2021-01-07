فيديو شيلاء سبت ضيفة الحلقة الخامسة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟"

"The Masked Singer- إنت مين؟" عرضت الحلقة الخامسة من الليلة على قناة mbc، بتقديم سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي، وشهدت الحلقة كشف الفنانة شيلاء سبت عن هويتها بعد تنكرها في زي اليونيكورن.

شيلاء سبت تكشف هويتها في " The Masked Singer - إنت مين؟"

وكشفت الفنانة شيلاء سبت عن هويتها في الحلقة الخامسة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟"، وتنكرت في زي اليونيكورن، وتحدثت بعد نهاية الحلقة عن تجربتها في البرنامج، وقالت إنها كانت متحمسة وسعيدة بها وتريد المشاركة في الموسم الثاني من البرنامج، وأضافت إنها اعجبت بزي اليونيكورن من الصور التي عرضت عليها، ورأت إنها فكرة مناسبة لانه سيزيد من وزنها وستتخفى به.

شيلاء سبت في الحلقة الخامسة من " The Masked Singer "

وقالت شيلاء سبت إن الصعوبات التي واجهتها في التجربة هو الملابس والتنكر وكذلك الغناء في البرنامج، وسخرت من صوتها في تجربة الغناء، وأضافت إنها تورطت باختيار أغنية "بين العصر والمغرب" لأنها كانت صعبة عليها في الرقص والحركة، بالإضافة إلى إنها كشفت لهجتها الخليجية، وهو ما سهل مهمة اكتشاف هويتها، وتمنت المشاركة مرة أخرى في التجربة بسبب إعجابها بها وحماسها الشديد.

برنامج " The Masked Singer - إنت مين؟"

واستمرت المنافسة في برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" باستمرار عدة شخصيات، ينتظر الجمهور الكشف عن هويتهم، وأبرزهم شخصية الكوبرا، والتي تدور تكهنات المحققين حول حميد الشاعري وحمادة هلال ووائل جسار، بالإضافة إلى شخصية "الذئب" والتي تنحصر بين وعد وهند البحرينية ورويدا عطية، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كنفرتيتي وشهرزاد وشيتا وغيرها.

ويذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".