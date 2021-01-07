أحمد عبد الله محمود يشارك جمهوره بصورة على متن مركب

نشر الفنان احمد عبد الله محمود، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر احمد عبد الله وسط البحر علي متن مركب بإطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيها معلقا علي الصورة "المصير". يذكر أن آخر أعمال احمد عبد الله محمود مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذى تم عرضه رمضان المنقضي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى. مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.





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