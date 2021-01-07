كشفت الفنانة نور اللبنانية عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "ضل راجل" الذى تشارك فيه الفنان ياسر جلال والذى يشهد التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل "رحيم".
وقالت نور في لقاء مع برنامج "theinsiderar"، متفائلة جدًا بهذه التجربة التي تجمعها معه للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم" الذي جمعهما من قبل.
وأضافت نور أقدم دور طبيبة تدعى "ملك" تعمل في أحد المستشفيات، وأرى أن الدور حلو ومكتوب بطريقة جيدة، وأن هناك الكثير من التفاصيل والأحداث السريعة التي تملأ العمل.
مسلسل "ضل راجل" من بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، نرمين الفقي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الثاني.. نور تكشف تفاصيل دورها في «ضل راجل» مع ياسر جلال ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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