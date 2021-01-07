أخبار الفن.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام.. وأروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة علية عبد المنعم التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربى خاصة أنها تميز فى عدد من الأدوار الثانوية والتي كانت مؤثرة في الأحداث.

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ كلا من حسام غالى وحازم إمام لتعيينهما فى مجلس النواب.

دافعت الإعلامية أروى عن الفنانة رانيا يوسف، بعد الانتقادات التي تلقتها الأخيرة بسبب تصريحاتها في برنامج "مع الفارس"، المذاع عبر القناة العراقية "الرشيد"، ويقدمها الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدثت رانيا عن ملابسها المثيرة، وارتداء الحجاب، وردها على أسئلة مثيرة وجهها لها المذيع.

أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، تعافيه تمامًا من فيروس كورونا المستجد.

حالة من السخرية الشديدة شهدتها السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس الأمريكي، إذ استعان بعض رواد السوشيال ميديا ببعض لقطات من فيلم "الناظر" الذي قام ببطولته الفنان علاء ولى الدين، وعُرض عام 2000.