نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة علية عبد المنعم التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربى خاصة أنها تميز فى عدد من الأدوار الثانوية والتي كانت مؤثرة في الأحداث.
نشر الفنان أحمد صلاح حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ كلا من حسام غالى وحازم إمام لتعيينهما فى مجلس النواب.
دافعت الإعلامية أروى عن الفنانة رانيا يوسف، بعد الانتقادات التي تلقتها الأخيرة بسبب تصريحاتها في برنامج "مع الفارس"، المذاع عبر القناة العراقية "الرشيد"، ويقدمها الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدثت رانيا عن ملابسها المثيرة، وارتداء الحجاب، وردها على أسئلة مثيرة وجهها لها المذيع.
أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، تعافيه تمامًا من فيروس كورونا المستجد.
حالة من السخرية الشديدة شهدتها السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس الأمريكي، إذ استعان بعض رواد السوشيال ميديا ببعض لقطات من فيلم "الناظر" الذي قام ببطولته الفنان علاء ولى الدين، وعُرض عام 2000.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام.. وأروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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