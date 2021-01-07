سامو زين ينشر فيديو وهو يرقص.. شاهد

نشر الفنان سامو زين فيديو جديد له من داخل منزله و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " و ظهر سامو زين في الفيديو و هو يرقص علي أنغام أغنيه أجنبية و علق قائلا :"هل أنت مستعد"

احتفل المغني والممثل السوري سامو زين، أو أسامة محمد الأبرص- كما ورد في وثيقة ميلاده- بعيد ميلاده في نوفمبر الماضي، حيث أُنجِبَ في مثل هذا اليوم لأسرة سورية تعيش بالكويت عام 1979.

وقبل ثلاث سنوات، احتفل سامو زين، بعيد ميلاد زوجته المذيعة دينا صالح في أحد الفنادق وسط كوكبة من أصدقائها المقربين، في ظهور نادر له مع زوجته، وقام سامو خلال الحفل بالغناء أكثر من مرة لزوجته، كما شاركها تقطيع التورتة.

يذكر أن سامو زين أعاد طرح أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" بطريقة جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" بفيديو كليب مختلف ومواكب للعصر الحالي بعد مرور 8 سنوات على طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "استنيت سنين كتير .. يوم اللقا .. واتمنى أعيش معاك .. وأفرح بقى .. أنا حبيت هواك عشان أجمل هوا .. حلوه في عيني الدنيا طول ما احنا سوا .. يوم ورا يوم بنام علي شوقي ليك .. دنا حسيت بحياتي لما لاقيت عنيك .. بحلم بيك".

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