اليوم.. حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف وأحمد شيبة ضيوف برنامج ليلة الخميس

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" اليوم نُخبة متنوعة من الفنانين حيث يجمع نجوم الكوميديا حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة MBC مصر مع ياسمين عز.
بالإضافة إلى المطرب الشعبي أحمد شيبة، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مختارة من الأغاني المميزة.
برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية.
يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً.
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