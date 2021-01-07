لاشانا لينش تستعد لدور جديد في فيلم من انتاج نتفليكس

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اعلنت النجمة لاشانا لينش عن استعداداها لدور سينمائي جديد سيكون الأول لها بعد تجربتها في فيلم جيمس بوند الأحدث مع النجم دانيال كريج.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن لينش ستظهر في فيلم جديد من انتاج شبكة نتفليكس، سيكون فيلما موسيقي، مستوحى من فيلم كلاسيكي بعنوان Matilda.

وعرفت لاشانا لينش، بمشاركتها بأحد الأدوار الرئيسية بفيلم كابتن مارفل مع النجمة بري لارسون.

