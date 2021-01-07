ارني هودسون يصف تجربته في تصوير أحدث أجزاء Ghostbusters

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تحدث الفنان الأمريكي القدير ارني هودسون عن عودته من جديد للظهور في فيلم Ghostbusters في جزء جديد رابع يعود به كافة الابطال الاصليين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي اجراها ارني وكشف خلاله عن تأثره بعودته للعمل بالفيلم الذي طرحت اجزاءه الأولى في فترة الثمانينيات.

ومن المرتقب طرح الجزء الجديد من الفيلم في منتصف عام 2021 الجاري بصالات العرض.

