نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوما دومزويني تنضم لابطال فيلم The Little Mermaid في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد
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انضمت الممثلة نوما دومزويني لابطال النسخة السينمائي الحية التي تستعد شركة ديزني لطرحها من فيلمها الكلاسيكي The Little Mermaid.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بان النجمة التي عرفت بظهورها في فيلم the undoing، ستشارك باحد الأدوار الرئيسية بالفيلم.
وينضم فيلم The Little Mermaid لقائمة مطولة من افلام ديزني التي طرحت بنسخة سينمائية حية منها فيلم الاسد الملك.