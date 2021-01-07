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نوما دومزويني تنضم لابطال فيلم The Little Mermaid

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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انضمت الممثلة نوما دومزويني لابطال النسخة السينمائي الحية التي تستعد شركة ديزني لطرحها من فيلمها الكلاسيكي The Little Mermaid.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بان النجمة التي عرفت بظهورها في فيلم the undoing، ستشارك باحد الأدوار الرئيسية بالفيلم.
وينضم فيلم The Little Mermaid لقائمة مطولة من افلام ديزني التي طرحت بنسخة سينمائية حية منها فيلم الاسد الملك.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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