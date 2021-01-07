تعرضت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لموقف لا تحسد عليه، بعدما أصيبت خبيرة التجميل الخاصة بها ريتا برقاشي، بنوبة من السعال أثناء التصوير.
وقررت نانسي عجرم، معاقبة ريتا ومازحتها، قائلة: "ريتا سعلة كمان ورح تصيري تريند". وتفاعل مع تعليقها الكثير من المتابعين على تلك الحسابات وتذكر هؤلاء الآثار النفسية وحالة الهلع التي يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ودعت عام 2020 مع محبيها ومتابعيها خلال حفل أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة التقطت لها خلاله حيث تألقت بفستان من المخمل الأسود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. سعال يخيف نانسي عجرم أثناء التصوير... وهذه ردة فعلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.