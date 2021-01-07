أحمد مكى وداش فى مركز تدريب على الطريق الصحراوى لتصوير ” الاختيار2...

صور النجم أحمد مكى عدد من مشاهده على مدار اليومين الماضيين في مسلسل "الاختيار 2"، بأحد مراكز التدريب على الطريق الصحراوى، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان الشاب أحمد داش، ويستمر التصوير في نفس الديكور 10 أيام، وينتقل بعدها مكى لديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن المخرج بيتر ميمي قال إن مسلسل "الاختيار 2" المنتظر عرضه فى رمضان المقبل، سيتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، ويضم العمل عدد من النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، هادي الجيار، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، والفنان الشاب أحمد داش، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، ويتناول تضحيات جديدة لرجال القوات المسلحة.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.