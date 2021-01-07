تامر حسني يكشف حقيقة تحضيره لفيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تداولت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم مشاركة الفنان تامر حسني في فيلم "شغل خواجات" مع روبي والمنتج وليد منصور، لكنه أكد أن تلك الأخبار غير صحيحة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب تامر حسني منشورًا قال فيه:"تصحيحًا لأي أخبار غير صحيحة يتم تداولها، أنا معنديش فيلم تاني بحضره الفتره دي غير فيلم (مش أنا) اللي خلصته من فترة، شكرًا".

وكانت آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائي فيلم "الفلوس"، وهو من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، بطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وهو إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت.