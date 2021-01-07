تصدّرت الفنانة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

حقيقة إصابة سما المصري بـ فيروس كورونا

تداول رواد السوشيال ميديا أخبار تفيد إصابة سما المصري، بفيروس كورونا وهو الأمر الذي نفاه المحامي الخاص بها من خلال تصريحات صحفية.

موعد نظر استشكال سما المصري في سب وقذف ريهام سعيد

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الاستشكال المقدم من سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض، في جلسة 17 يناير الجارى.

وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

تفاصيل الواقعة

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسب وقذف المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.