كيم كارداشيان تتجول بخاتم الزواج من كانى ويست” بعد أنباء الانفصال

أخبار وتقارير عديدة أكدت مؤخراً انتهاء علاقة الثنائى كيم كارداشيان وكانى ويست وزعمت أن الثنائى في طريقهما لاتخاذ إجراءات الطلاق بعد أعوام من الارتباط، وبعد يوم واحد من ظهور كيم على انستجرام بدون أى خاتم فى يديها سواء للخطوبة أو الزواج، وظهرت كيم مؤخراً أثناء نزهة فى لوس انجلوس وهى ترتدى خاتم الزواج وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل.
وأضاف التقرير أن كيم اكتفت بهذا الخاتم ولم ترتد خاتم ارتباطهما الشهير الذى منحها كانى لها أثناء خطبتهما والذى يتخطى سعره المليون دولار، حيث اكتفت بخاتم واحد بيدها، هو خاتم الزواج.
وكشفت مصادر أن نجم الراب الأمريكى كاني ويست، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان سيبدآن إجراءات الطلاق بعد أن "عاش الزوجان حياة منفصلة" خلال الأشهر الأخيرة.
المصادر، وفقا لموقع "ذا ستاندرد": أشارت"إن النجمين يبقيان الأمر سرا، لكنهما انتهيا"، ووكلت كيم المحامية "لورا واسر" لإجراء محادثات التسوية .
وكانت "واسر" قد مثلت كيم (40 عاما)، في طلاقها السابق من نجم الدوري الأمريكي للمحترفين كريس همفريز.
وخرجت تقارير الشهر الماضي تفيد بأن الزوجين كانا يخططان للم شمل في مزرعة وايومنج لعيد الميلاد، حيث تزوجا فى 2013، وتمت خطبتهما في 21 أكتوبر بنفس العام - وهو يوافق عيد ميلاد كارداشيان الثالث والثلاثين - وتزوجا في 24 مايو 2014، في فلورنسا بإيطاليا.
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