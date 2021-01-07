رزان مغربي تشارك جمهورها الأغنية الشعبية لفيلمها "صابر وراضي"

نشرت الفنانة رزان المغربي فيديو جديدًا من فيلم صابر وراضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلّقت رزان علي الفيديو قائلة: "من فيلم صابر وراضي .. أغنية "حملوني" مع ثلاثي الأغنية الشعبية عبد الباسط الليثي وشيبا".

وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذي قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.