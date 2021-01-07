مع الثعبانة ريهام.. آسر ياسين يشارك متابعية كواليس "تراب الماس"

نشر الفنان آسر ياسين فيديو جديد له عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهر آسر ياسين في الفيديو وهو يحمل ثعبان وعلق قائلا: "من كواليس تراب الماس مع الثعبانه ريهام".

يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

كما شارك في حلقات العمل الفني "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادمًا وطالبًا الصفح آملًا في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟! من جهتهـ قال النجم آسر ياسين: "وافقت على المشاركة في هذا العمل لأنني أولًا أحببت فكرة أن الحلقات يجمعها موضوع واحد رغم كونها حلقات منفصلة، وثانيًا لأنني كنت بانتظار عملٍ تحت إدارة المخرج هاني خليفة، التجربة كانت جميلة وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الأعمال مستقبلًا".