وظهر آسر ياسين في الفيديو وهو يحمل ثعبان وعلق قائلا: "من كواليس تراب الماس مع الثعبانه ريهام".
يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
كما شارك في حلقات العمل الفني "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.
تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادمًا وطالبًا الصفح آملًا في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟! من جهتهـ قال النجم آسر ياسين: "وافقت على المشاركة في هذا العمل لأنني أولًا أحببت فكرة أن الحلقات يجمعها موضوع واحد رغم كونها حلقات منفصلة، وثانيًا لأنني كنت بانتظار عملٍ تحت إدارة المخرج هاني خليفة، التجربة كانت جميلة وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الأعمال مستقبلًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع الثعبانة ريهام.. آسر ياسين يشارك متابعية كواليس "تراب الماس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.