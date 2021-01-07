حذف أغنية نسيانك صعب لـ هاني شاكر من قناة تامر حسني

وكانت الأغنية قد لاقت اعجاب الالاف من جمهور تامر حسني عندما قدمها بصوته وبأدائه المختلف قبل حذفها من قناة تامر حسني.
وكانت هناك خلافات نشبت من قبل بين تامر حسني وهاني شاكر الذي يشغل منصب نقيب الموسيقيين، وحذف الاغنية من قناة تامر حسني زاد التكهنات حول تجدد الخلاف بينهما.
وكان هاني شاكر اشاد بأداء تامر حسني للاغنية قائلا :"حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب أكيد أداؤك رائع واحساسك اروع ياحبيبي".
ورد نجم الجيل قائلا :" استاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير و لسه بتعلم مبسوط من قلبى ان ادائي عجبك ، واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر ،من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا ".
واضاف :"واخترت انا اغنيه نسيانك صعب من حبى فيها و حبى فى استاذ هانى و الحمدلله اجازتنى اللجنة من اول ٤ جمل فى الاغنية و من يومها بعتبرها وش الخير عليا".
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