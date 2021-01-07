رانيا منصور تهنئ الأقباط بعيد الميلاد: كل سنة وأنتوا طيبين

هنأت الفنانة رانيا منصور الاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا قائلة: " كل سنة و انتوا طيبين".

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس ، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.