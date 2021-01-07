شريف رمزي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: كل سنة وأنتم بألف خير

هنأ الفنان شريف رمزي الاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علق شريف قائلا :" لكل اخواتنا و حبايبنا كل سنة و انتم بالف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد "

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس ، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس ، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.