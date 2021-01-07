نزاع على الثروة .. أول خلاف بين كيم كارداشيان وكاني ويست بعد الطلاق

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان هناك خلافات في طريقها لـ كيم كارداشيان وكاني ويست بسبب ثروتهما المشتركة التي تصل إلى 2 مليار و200 مليون دولار أمريكي.

وقال موقع Page six ان كيم كارداشيان تحاول بقدر الإمكان الحصول على المنزل المتواجد في مدينة لوس أنجلوس، حيث يستقر أبناؤهما والعائلة.

وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الأجنبية إن الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الآخر، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.